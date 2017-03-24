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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Роскомнадзоре рассказали о русскоязычных редакциях исламистов
Роскомнадзор за время работы с экстремистским контентом заблокировал более 23 тысяч страниц в сети, пропагандировавших террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ссылаясь на доклад ведомства, «Известия» отмечают, что больше всего экстремистского контента обнаруживается в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube, на которые приходится почти треть от общего числа подобных материалов. Обе площадки удаляют запрещенные материалы или ограничивают доступ к ним с территории России.
Роскомнадзор в докладе сообщает, что террористической группировкой созданы русскоязычные редакции, которые выпускают распространяемые через интернет фильмы и электронные журналы. На сегодняшний день известно порядка пяти активно продвигаемых в сети фильмов исламистов.
Печатная продукция распространяется через сеть в электронном виде в формате PDF. Сообщается, что российским правоохранителям известно о семи периодических журналах экстремистской направленности, выходящих на русском языке.
Напомним, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прокуратура выявляет в сети экстремистские материалы и поручает их блокировку Роскомнадзору. Также интернет-контент может быть признан противозаконным по решению суда.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
23 Март 2017 г.