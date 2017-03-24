﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,5228
EUR62,0959
GBP71,8575
курс ЦБ РФ на 24 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+1°
Ясно
вечер +2°,  ночь +2°,  утро -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Вид на старую башню. Фото: Максим Никерин
Вид на старую башню. Фото: Максим Никерин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
24 Март 2017 г.

В Роскомнадзоре рассказали о русскоязычных редакциях исламистов

Роскомнадзор за время работы с экстремистским контентом заблокировал более 23 тысяч страниц в сети, пропагандировавших террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ссылаясь на доклад ведомства, «Известия» отмечают, что больше всего экстремистского контента обнаруживается в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube, на которые приходится почти треть от общего числа подобных материалов. Обе площадки удаляют запрещенные материалы или ограничивают доступ к ним с территории России.

Роскомнадзор в докладе сообщает, что террористической группировкой созданы русскоязычные редакции, которые выпускают распространяемые через интернет фильмы и электронные журналы. На сегодняшний день известно порядка пяти активно продвигаемых в сети фильмов исламистов.

Печатная продукция распространяется через сеть в электронном виде в формате PDF. Сообщается, что российским правоохранителям известно о семи периодических журналах экстремистской направленности, выходящих на русском языке.

Напомним, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прокуратура выявляет в сети экстремистские материалы и поручает их блокировку Роскомнадзору. Также интернет-контент может быть признан противозаконным по решению суда.

Элла Уфимцева
Теги: Роскомнадзор заблокировал, экстремистский контент
52 Оценить новость:  0  0
Отправить

Материалы на эту тему:

24 Март 2017 г.
В Госдуме РФ предложили поднять планку призывного возраста
24 Март 2017 г.
Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами
24 Март 2017 г.
В 1 июля водители с правами других государств не смогут работать в РФ
24 Март 2017 г.
Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний привяжут к эффективности их работы
24 Март 2017 г.
На Алтае появилась гора под названием «Газпром»
24 Март 2017 г.
Почти 70% россиян планируют проголосовать на президентских выборах 2018 года
24 Март 2017 г.
На воинскую часть Росгвардии в Чечне напали боевики
24 Март 2017 г.
NASA провело испытание двигателя RS-25 для полетов на Марс
24 Март 2017 г.
Маркировку сигарет в России могут ввести в июле 2018 года
23 Март 2017 г.
Россия быстро найдет замену Турции для экспорта продукции