В 1 июля водители с правами других государств не смогут работать в РФ

24 Март 2017 г.

В России с 1 июля водители с иностранными водительскими удостоверениями не смогут устроиться на работу — работодателям будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами, были приняты в 2013 году. Вступление новой нормы в силу откладывалось дважды из-за того, что к ее соблюдению были не готовы транспортные компании.

По данным «Известий», даже если подать документы в ГИБДД на получение российского водительского удостоверения сейчас, можно не успеть: проверка факта выдачи другим государством прав может затянуться на три-четыре месяца. Также можно записаться в автошколу и сдать экзамен на общих основаниях.

По мнению главы межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина, только в Москве проблемы с документами могут возникнуть у 20% водителей такси. В основном, у них водительские удостоверения, выданные в Узбекистане и Таджикистане.

Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов заявил, что многие иностранные граждане начинают искать «посредников», которые якобы могут помочь с прохождением экзаменов. Кроме того, многие трудовые мигранты, несмотря на наличие у них водительских удостоверений, никогда не учились в автошколах, а некоторые документы — просто фальшивки.