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Нужны ли России частные тюрьмы?
В 1 июля водители с правами других государств не смогут работать в РФ
В России с 1 июля водители с иностранными водительскими удостоверениями не смогут устроиться на работу — работодателям будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.
Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами, были приняты в 2013 году. Вступление новой нормы в силу откладывалось дважды из-за того, что к ее соблюдению были не готовы транспортные компании.
По данным «Известий», даже если подать документы в ГИБДД на получение российского водительского удостоверения сейчас, можно не успеть: проверка факта выдачи другим государством прав может затянуться на три-четыре месяца. Также можно записаться в автошколу и сдать экзамен на общих основаниях.
По мнению главы межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина, только в Москве проблемы с документами могут возникнуть у 20% водителей такси. В основном, у них водительские удостоверения, выданные в Узбекистане и Таджикистане.
Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов заявил, что многие иностранные граждане начинают искать «посредников», которые якобы могут помочь с прохождением экзаменов. Кроме того, многие трудовые мигранты, несмотря на наличие у них водительских удостоверений, никогда не учились в автошколах, а некоторые документы — просто фальшивки.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
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