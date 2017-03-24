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Нужны ли России частные тюрьмы?
Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний привяжут к эффективности их работы
Единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний может появиться в России.
Уточняется, что соответствующая концепция Минэкономразвития уже получила одобрение на состоявшемся совещании у вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Требуется доработка отдельных пунктов.
Как уточнили источники «Ведомостей» — федеральный чиновник и два участника обсуждений — доработка завершится в срок до 5 апреля. Отмечается, что методику вознаграждения было поручено разработать Минэкономразвития летом 2016 года.
Предложенная методика представляет собой «жесткий двухзвенный регламент». Вознаграждение складывается из фиксированного годового оклада, размер которого составляет менее 50% всей зарплаты, и переменной части. Премиальная составляющая рассчитывается в зависимости от КПЭ — ключевого показателя эффективности работы. Она составляет более 50%. Если КПЭ не будет достигнут руководителем, то премиальной части вообще не будет. Этот регламент одобрили не все госкомпании, так как «изначально чиновники предлагали третью часть — бонус, не зависящий от КПЭ, чтобы и в кризис топ-менеджмент получал премии».
По данным источников, в результате методику решено было доработать. Несколько дней назад Шувалов принял решение о том, что единый стандарт можно внедрить, но сначала должен быть предусмотрен переходный период, то есть на уже действующие договоры новый стандарт распространяться не будет.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
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