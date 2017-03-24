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24 Март 2017 г.

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний привяжут к эффективности их работы

Единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний может появиться в России.

Уточняется, что соответствующая концепция Минэкономразвития уже получила одобрение на состоявшемся совещании у вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Требуется доработка отдельных пунктов.

Как уточнили источники «Ведомостей»  — федеральный чиновник и два участника обсуждений — доработка завершится в срок до 5 апреля. Отмечается, что методику вознаграждения было поручено разработать Минэкономразвития летом 2016 года.

Предложенная методика представляет собой «жесткий двухзвенный регламент». Вознаграждение складывается из фиксированного годового оклада, размер которого составляет менее 50% всей зарплаты, и переменной части. Премиальная составляющая рассчитывается в зависимости от КПЭ — ключевого показателя эффективности работы. Она составляет более 50%. Если КПЭ не будет достигнут руководителем, то премиальной части вообще не будет. Этот регламент одобрили не все госкомпании, так как «изначально чиновники предлагали третью часть — бонус, не зависящий от КПЭ, чтобы и в кризис топ-менеджмент получал премии».

По данным источников, в результате методику решено было доработать. Несколько дней назад Шувалов принял решение о том, что единый стандарт можно внедрить, но сначала должен быть предусмотрен переходный период, то есть на уже действующие договоры новый стандарт распространяться не будет.

Элла Уфимцеа
Теги: единый стандарт вознаграждения, топ-менеджеры госкомпаний
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