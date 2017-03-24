﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,5228
EUR62,0959
GBP71,8575
курс ЦБ РФ на 24 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+1°
Ясно
вечер +2°,  ночь +2°,  утро -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Вид на старую башню. Фото: Максим Никерин
Вид на старую башню. Фото: Максим Никерин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
24 Март 2017 г.

На Алтае появилась гора под названием «Газпром»

Вершина Курайского хребта, которая раньше не имела названия, теперь носит имя «Гора Газпром». Документ, подтверждающий это, вручил председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру сам глава региона Александр Бердников, сообщает пресс-служба концерна.

Курайский хребет протяженностью 140 километров находится в Восточном Алтае, а административно расположен на территории Кош-Агачского района республики. Максимальная его высота 3446 метров.

Между организацией и правительством Республики Алтай подписаны Соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. Программа развития газоснабжения и газификации региона утверждена до 2021 года. Стоит отметить, что на 1 января 2017 года уровень газификации республики составляет всего 4,6%, а среднее значение по стране - 67,2%.

Теги: на Алтае гору назвали в честь Газпрома, газификация Республики Алтай
62 Оценить новость:  0  0
Отправить

Материалы на эту тему:

24 Март 2017 г.
В Госдуме РФ предложили поднять планку призывного возраста
24 Март 2017 г.
Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами
24 Март 2017 г.
В Роскомнадзоре рассказали о русскоязычных редакциях исламистов
24 Март 2017 г.
В 1 июля водители с правами других государств не смогут работать в РФ
24 Март 2017 г.
Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний привяжут к эффективности их работы
24 Март 2017 г.
Почти 70% россиян планируют проголосовать на президентских выборах 2018 года
24 Март 2017 г.
На воинскую часть Росгвардии в Чечне напали боевики
24 Март 2017 г.
NASA провело испытание двигателя RS-25 для полетов на Марс
24 Март 2017 г.
Маркировку сигарет в России могут ввести в июле 2018 года
23 Март 2017 г.
Россия быстро найдет замену Турции для экспорта продукции