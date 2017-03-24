На Алтае появилась гора под названием «Газпром»

24 Март 2017 г.

Вершина Курайского хребта, которая раньше не имела названия, теперь носит имя «Гора Газпром». Документ, подтверждающий это, вручил председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру сам глава региона Александр Бердников, сообщает пресс-служба концерна.

Курайский хребет протяженностью 140 километров находится в Восточном Алтае, а административно расположен на территории Кош-Агачского района республики. Максимальная его высота 3446 метров.

Между организацией и правительством Республики Алтай подписаны Соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. Программа развития газоснабжения и газификации региона утверждена до 2021 года. Стоит отметить, что на 1 января 2017 года уровень газификации республики составляет всего 4,6%, а среднее значение по стране - 67,2%.