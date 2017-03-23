Россия быстро найдет замену Турции для экспорта продукции

23 Март 2017 г.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев сообщил, что разочарован позицией Турции по экспорту российских сельхозтоваров, и выразил уверенность, что Россия сможет быстро переориентировать поставки продукции.

- Принятие Анкарой подобного решения может привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда наименований российской сельхозпродукции,— говорится в сообщении министерства.

- Такие действия Турции ставят под сомнение искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений. Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию. Учитывая лидирующие позиции России на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира,— заявил господин Ткачев.

Ранее министр сказал, что решение Турции ввести пошлину на поставки зерна из России может привести к полному прекращению экспорта пшеницы в Турцию.

До этого заместитель главы Минсельхоза Сергей Левин обвинил Турцию в нарушении правил ВТО при создании мукомольной отрасли на российском зерне. Напомним, Турция исключила Россию из списка стран, имеющих право на беспошлинный импорт зерновых. В совете союзов экспортеров Стамбула заявили, что ограничения будут действовать, пока Россия полностью не снимет запрет на импорт турецких продуктов.