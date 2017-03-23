Сбербанк тестирует идентификацию клиентов по селфи

23 Март 2017 г.

Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов рассказал о тестировании технологий распознавания клиентов.

- С новыми подходами к идентификации банк работает в первую очередь для физических лиц: это биометрическая идентификация, идентификация по голосу, по фотографии, в том числе селфи,— приводит RNS его слова.

- Сейчас эти технологии проходят тестирование, мы обязательно их применим с учетом фактора безопасности,— добавил господин Попов.

Банк HSBC уже начал собирать портретную галерею клиентов. Финансовый конгломерат переходит на новую систему идентификации — селфи. Фотография заменит все иные способы определения личности, как, например, отпечатки пальцев, распознавание голоса и введение PIN-кода.

Позже пришли сообщения о том, что ВТБ24 будет узнавать клиентов по речи. Банк собирался запустить систему голосовой идентификации.

Сбербанк России до конца 2017 года планировал запустить технологию идентификации клиентов по голосу.

- Что касается технологии идентификации, сейчас нет технологии достаточного уровня зрелости, чтобы мы могли ее использовать для идентификации при совершении платежных операций,— заявил в конце 2016 года глава банка Герман Греф.

В этом году он рассказал, что Сбербанк работает над созданием системы идентификации клиентов по мышечной активности.

- Распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова, - мышечную активность подделать невозможно,— сообщил председатель правления Сбербанка.