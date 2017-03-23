﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,5228
EUR62,0959
GBP71,8575
курс ЦБ РФ на 24 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-1°
Пасмурно
вечер +2°,  ночь 0°,  утро 0°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
23 Март 2017 г.

Сбербанк тестирует идентификацию клиентов по селфи

Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов рассказал о тестировании технологий распознавания клиентов.

- С новыми подходами к идентификации банк работает в первую очередь для физических лиц: это биометрическая идентификация, идентификация по голосу, по фотографии, в том числе селфи,— приводит RNS его слова.

- Сейчас эти технологии проходят тестирование, мы обязательно их применим с учетом фактора безопасности,— добавил господин Попов.

Банк HSBC уже начал собирать портретную галерею клиентов. Финансовый конгломерат переходит на новую систему идентификации — селфи. Фотография заменит все иные способы определения личности, как, например, отпечатки пальцев, распознавание голоса и введение PIN-кода.

Позже пришли сообщения о том, что ВТБ24 будет узнавать клиентов по речи. Банк собирался запустить систему голосовой идентификации.

Сбербанк России до конца 2017 года планировал запустить технологию идентификации клиентов по голосу.

- Что касается технологии идентификации, сейчас нет технологии достаточного уровня зрелости, чтобы мы могли ее использовать для идентификации при совершении платежных операций,— заявил в конце 2016 года глава банка Герман Греф.

В этом году он рассказал, что Сбербанк работает над созданием системы идентификации клиентов по мышечной активности.

- Распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова, - мышечную активность подделать невозможно,— сообщил председатель правления Сбербанка.

Элла Уфимцева
Теги: "Сбербанк", технология распознавания клиентов
54 Оценить новость:  0  0
Отправить

Материалы на эту тему:

23 Март 2017 г.
Россия быстро найдет замену Турции для экспорта продукции
23 Март 2017 г.
Тест TruD одновременно с Тотальным диктантом напишут жители 34 стран мира
22 Март 2017 г.
В России создадут цифровую экономику
22 Март 2017 г.
С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 1,5%
22 Март 2017 г.
Госслужащим могут давать премии за экономию бюджета
22 Март 2017 г.
Госдума приняла закон о запрете переводить деньги из РФ на Украину с помощью иностранных платежных систем
22 Март 2017 г.
На опасное вождение можно будет пожаловаться с помощью приложения для видеорегистратора
22 Март 2017 г.
Рейтинг автомобилей в России: лучшие рабочие лошадки таксистов
21 Март 2017 г.
Президент России призвал бороться с хамством в больницах и поликлиниках
21 Март 2017 г.
Самые дорогие города мира находятся в Азии