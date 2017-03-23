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Нужны ли России частные тюрьмы?
Сбербанк тестирует идентификацию клиентов по селфи
Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов рассказал о тестировании технологий распознавания клиентов.
- С новыми подходами к идентификации банк работает в первую очередь для физических лиц: это биометрическая идентификация, идентификация по голосу, по фотографии, в том числе селфи,— приводит RNS его слова.
- Сейчас эти технологии проходят тестирование, мы обязательно их применим с учетом фактора безопасности,— добавил господин Попов.
Банк HSBC уже начал собирать портретную галерею клиентов. Финансовый конгломерат переходит на новую систему идентификации — селфи. Фотография заменит все иные способы определения личности, как, например, отпечатки пальцев, распознавание голоса и введение PIN-кода.
Позже пришли сообщения о том, что ВТБ24 будет узнавать клиентов по речи. Банк собирался запустить систему голосовой идентификации.
Сбербанк России до конца 2017 года планировал запустить технологию идентификации клиентов по голосу.
- Что касается технологии идентификации, сейчас нет технологии достаточного уровня зрелости, чтобы мы могли ее использовать для идентификации при совершении платежных операций,— заявил в конце 2016 года глава банка Герман Греф.
В этом году он рассказал, что Сбербанк работает над созданием системы идентификации клиентов по мышечной активности.
- Распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова, - мышечную активность подделать невозможно,— сообщил председатель правления Сбербанка.
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