23 Март 2017 г.

Тест TruD одновременно с «Тотальным диктантом» напишут жители 34 стран мира. Тестирование даст возможность поучаствовать во всемирной акции по проверке грамотности иностранцам, кто изучает русский язык, но еще не готов писать «Тотальный диктант».

Как сообщают организаторы, первый тест TruD был проведен в прошлом году. Тогда в нем приняли участие 1069 человек из 54 городов и 26 стран.

- Мы продолжаем принимать заявки от новых городов, но уже сейчас можно говорить о большом увеличении числа желающих написать тест TruD. Количество мест проведения теста увеличилось почти в полтора раза, в этом году ожидается не менее 80 городов из 34 стран. Самое большое количество площадок будет в Германии, Италии и Финляндии, — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Тест разработан на основе оригинального текста «Тотального диктанта», необходимо выполнить шесть заданий.

- В отличие от «Тотального диктанта», где оценка зависит от количества орфографических и пунктуационных ошибок, в TruD за каждое задание выставляется определенное количество баллов, которые суммируются по итогу работы. С результатами теста каждый участник может ознакомиться на сайте «Тотального диктанта», зайдя в свой личный кабинет, — отметила координатор теста TruD Яна Калинистова.

Тест пройдет одновременно с «Тотальным диктантом». Его можно будет написать не только на очных площадках, но и онлайн на официальном сайте проекта «Тотальный диктант».

Справка: «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цели акции: показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишут известные писатели. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.