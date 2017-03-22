В России создадут цифровую экономику

22 Март 2017 г.

Сегодня прошел круглый стол Международной ассоциации мобильных операторов (GSM Association, GSMA), посвященный развитию мобильной связи в перспективе до 2025 года, включая развитие сетей пятого поколения 5G, интернета вещей (IoT), рынка анализа больших данных (Big Data).

Согласно исследованиям GSMA, рынок мобильной связи во всем мире ожидают новые возможности и вызовы. Это связано с ускоренным развитием цифровой экономики, которая определит эффективные бизнес-модели и создаст предпосылки для сотрудничества, в результате которого весь мир получит доступ к современным услугам в сфере информационных технологий и связи. По прогнозу GSMA, речь идет о цифре в более чем 5 миллиардов пользователей. Задачи, которые предстоит решить на этом пути: обеспечение удобной и эффективной идентификации пользователей, создание работающих универсальных механизмов интернета вещей и согласованная разработка новейших стандартов связи, включая 5G, с последующим развертыванием сетей.

- Команда министерства старалась максимально снять существующие административные регуляторные барьеры: в 2013-2014 годах удалось сделать немало для того, чтобы дать возможность отрасли самой решать, какие технологиям доверять, как извлечь максимум из доступного частотного спектра, предоставить самые современные услуги нашим гражданам, — сказал министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. — В 2017 году мы выходим на новый политический уровень осмысления того, как будет развиваться рынок мобильной связи, что мы развиваем связь не просто для того, чтобы люди были подключены, а для того, чтобы она послужила инфраструктурной основой создания в стране цифровой экономики.

Николай Никифоров сообщил, что рабочая версия программы развития цифровой экономики в России, охватывающая период до 2025 года, будет представлена в мае текущего года.