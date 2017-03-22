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22 Март 2017 г.
С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 1,5%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Соответствующее распоряжение, подписанное 16 марта, опубликовано на официальном портале правовой информации.
- Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015, — говорится в документе.
Ввести такой коэффициент с 1 апреля предложил Минтруд. Напомним, что ЦБ и Минфин публично объявили о разработке новой реформы пенсионного обеспечения в сентябре прошлого года. Отмечалось, что если Минфину и ЦБ удастся снять разногласия с социальным блоком правительства, законопроект с обновленными принципами пенсионного обеспечения может поступить в Госдуму осенью 2017 года.
Элла Уфимцева
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