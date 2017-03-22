﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,6360
EUR62,2699
GBP71,9585
курс ЦБ РФ на 23 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
Ясно
вечер -1°,  ночь +1°,  утро -9°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Уфа встречает гостей. Фото: Юлия Салихова
Уфа встречает гостей. Фото: Юлия Салихова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
22 Март 2017 г.

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 1,5%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля.

Соответствующее распоряжение, подписанное 16 марта, опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015, — говорится в документе.

Ввести такой коэффициент с 1 апреля предложил Минтруд. Напомним, что ЦБ и Минфин публично объявили о разработке новой реформы пенсионного обеспечения в сентябре прошлого года. Отмечалось, что если Минфину и ЦБ удастся снять разногласия с социальным блоком правительства, законопроект с обновленными принципами пенсионного обеспечения может поступить в Госдуму осенью 2017 года.

Элла Уфимцева
Теги: индексация пенсий, коэффициент индексации
63 Оценить новость:  0  0
Отправить
22 Март 2017 г.
В России создадут цифровую экономику
22 Март 2017 г.
Госслужащим могут давать премии за экономию бюджета
22 Март 2017 г.
Госдума приняла закон о запрете переводить деньги из РФ на Украину с помощью иностранных платежных систем
22 Март 2017 г.
На опасное вождение можно будет пожаловаться с помощью приложения для видеорегистратора
22 Март 2017 г.
Рейтинг автомобилей в России: лучшие рабочие лошадки таксистов
21 Март 2017 г.
Президент России призвал бороться с хамством в больницах и поликлиниках
21 Март 2017 г.
Самые дорогие города мира находятся в Азии
21 Март 2017 г.
Россия выплатит последний долг СССР
21 Март 2017 г.
В Японии начался сезон цветения сакуры
21 Март 2017 г.
АвтоВАЗ отозвал более 106 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta