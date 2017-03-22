Госслужащим могут давать премии за экономию бюджета

22 Март 2017 г.

Правительство России обсуждает возможность премирования чиновников, которые работают над приоритетными федеральными проектами, если те сэкономят не менее 10% бюджета проекта, а экономия не отразится на конечном результате, сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника в правительстве.

По словам собеседников издания, вопрос введения дополнительной системы мотивации для госслужащих обсудят на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

- Правительство обсуждает введение системы бонусов в качестве мотивации госслужащих, которые задействованы в работе над приоритетными проектами. В частности, предлагается установить для них KPI (ключевые показатели эффективности), по достижению которых и будет выплачена премия. Формула ее начисления пока не конкретизирована, — сообщается в публикации.

В Минэкономразвития предлагают премировать таких госслужащих при экономии не менее 10% бюджета, заложенного в федеральный проект. При этом предполагается, что такая экономия не повлияет на конечный результат при реализации проекта. Предложения министерства уже направлены в правительство, пояснил один из собеседников газеты.

Другой источник издания отметил, что также обсуждается идея поощрения чиновников за «качество реализации, успешность проекта и уровень компетенции, которыми обладают сотрудники». По его информации, до конца апреля установят требования к квалификации участников проектной деятельности, а к июлю 2018 года руководители проектов пройдут необходимую аттестацию. Кроме того, он добавил, что также идет обсуждение с Минфином вопроса о создании премиального фонда.