|USD
|57,6360
|EUR
|62,2699
|GBP
|71,9585
Нужны ли России частные тюрьмы?
Госслужащим могут давать премии за экономию бюджета
Правительство России обсуждает возможность премирования чиновников, которые работают над приоритетными федеральными проектами, если те сэкономят не менее 10% бюджета проекта, а экономия не отразится на конечном результате, сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника в правительстве.
По словам собеседников издания, вопрос введения дополнительной системы мотивации для госслужащих обсудят на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
- Правительство обсуждает введение системы бонусов в качестве мотивации госслужащих, которые задействованы в работе над приоритетными проектами. В частности, предлагается установить для них KPI (ключевые показатели эффективности), по достижению которых и будет выплачена премия. Формула ее начисления пока не конкретизирована, — сообщается в публикации.
В Минэкономразвития предлагают премировать таких госслужащих при экономии не менее 10% бюджета, заложенного в федеральный проект. При этом предполагается, что такая экономия не повлияет на конечный результат при реализации проекта. Предложения министерства уже направлены в правительство, пояснил один из собеседников газеты.
Другой источник издания отметил, что также обсуждается идея поощрения чиновников за «качество реализации, успешность проекта и уровень компетенции, которыми обладают сотрудники». По его информации, до конца апреля установят требования к квалификации участников проектной деятельности, а к июлю 2018 года руководители проектов пройдут необходимую аттестацию. Кроме того, он добавил, что также идет обсуждение с Минфином вопроса о создании премиального фонда.
22 Март 2017 г.
22 Март 2017 г.
22 Март 2017 г.
Госдума приняла закон о запрете переводить деньги из РФ на Украину с помощью иностранных платежных систем
22 Март 2017 г.
22 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.