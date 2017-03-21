КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|57,2323
|EUR
|61,7308
|GBP
|70,8937
курс ЦБ РФ на 22 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
вечер 0°, ночь -8°, утро -12°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
21 Март 2017 г.
Президент России призвал бороться с хамством в больницах и поликлиниках
Такое заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Глава государства отметил, что граждане должны попадать на прием к врачу и проходить обследование «без нервов и очередей». Для этого врачей нужно избавить от ненужной бумажной работы.
В свою очередь пациенты «справедливо и обосновано» говорят, что врачей не хватает. Особенно остро проблема стоит в небольших городах и населенных пунктах, где сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование.
Светлана Куликова
Теги: Владимир Путин, медицина, здоровье
Материалы на эту тему:
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
20 Март 2017 г.
20 Март 2017 г.