﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,2323
EUR61,7308
GBP70,8937
курс ЦБ РФ на 22 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
Ясно
вечер 0°,  ночь -8°,  утро -12°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
21 Март 2017 г.

Президент России призвал бороться с хамством в больницах и поликлиниках

Такое заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава государства отметил, что граждане  должны попадать на прием к врачу и проходить обследование «без нервов и очередей». Для этого врачей нужно избавить от ненужной бумажной работы.

В свою очередь пациенты «справедливо и обосновано» говорят, что врачей не хватает. Особенно остро проблема стоит в небольших городах и населенных пунктах, где сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование.

Светлана Куликова
Теги: Владимир Путин, медицина, здоровье
71 Оценить новость:  0  0
Отправить
21 Март 2017 г.
Самые дорогие города мира находятся в Азии
21 Март 2017 г.
Россия выплатит последний долг СССР
21 Март 2017 г.
В Японии начался сезон цветения сакуры
21 Март 2017 г.
АвтоВАЗ отозвал более 106 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta
21 Март 2017 г.
В отмывании денег из России замешаны британские банки
21 Март 2017 г.
Forbes представил список богатейших россиян
21 Март 2017 г.
По мнению экспертов, россияне теряют 4400 рублей в год из-за санкций
21 Март 2017 г.
Граждане России будут платить налоги за собственные долги
20 Март 2017 г.
Внук основателя Porsche избавится от акций семейной компании
20 Март 2017 г.
Владимир Путин утвердил президентскую квоту членов Общественной палаты