Президент России призвал бороться с хамством в больницах и поликлиниках

21 Март 2017 г.

Такое заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава государства отметил, что граждане должны попадать на прием к врачу и проходить обследование «без нервов и очередей». Для этого врачей нужно избавить от ненужной бумажной работы.

В свою очередь пациенты «справедливо и обосновано» говорят, что врачей не хватает. Особенно остро проблема стоит в небольших городах и населенных пунктах, где сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование.