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21 Март 2017 г.

Самые дорогие города мира находятся в Азии

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Economist Intelligence Unit. 

В лидерах - Сингапур, следом идет Гонконг. На третьем месте чарта — Цюрих.  

В десятку самых дорогих городов для жизни также входили Женева, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул, Лос-Анджелес,  Токио и Осака. Москва оказалась на 98 строчке.

Самым дешевым городом стал казахстанский Алма-Ата. На втором месте находится нигерийский город Лагос, на третьем — индийский Бангалор. 

Светлана Куликова
Теги: рейтинги, экономика и бизнес
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