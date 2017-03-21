Самые дорогие города мира находятся в Азии

21 Март 2017 г.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Economist Intelligence Unit.

В лидерах - Сингапур, следом идет Гонконг. На третьем месте чарта — Цюрих.

В десятку самых дорогих городов для жизни также входили Женева, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул, Лос-Анджелес, Токио и Осака. Москва оказалась на 98 строчке.

Самым дешевым городом стал казахстанский Алма-Ата. На втором месте находится нигерийский город Лагос, на третьем — индийский Бангалор.