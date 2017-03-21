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21 Март 2017 г.

Россия выплатит последний долг СССР

Соответствующее соглашение было подписано между Минфином и  властями Боснии и Герцеговины.

Согласно документу, в течение 45 дней сумма в $125,2 млн будет перечислена Боснии и Герцеговине.

Босния и Герцеговина оставалась единственным государством из числа кредиторов бывшего Советского союза, перед кем долг оставался непогашенным. Обязательства перед остальными республиками бывшей СФРЮ (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), признанные Российской Федерацией в многостороннем меморандуме 17 сентября 2003 года, были погашены в период 2011-2016 годов полностью.

Светлана Куликова
Теги: долги, СССР, экономика и бизнес, экономика
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