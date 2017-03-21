КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|57,2323
|EUR
|61,7308
|GBP
|70,8937
курс ЦБ РФ на 22 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
вечер 0°, ночь -8°, утро -12°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
21 Март 2017 г.
Россия выплатит последний долг СССР
Соответствующее соглашение было подписано между Минфином и властями Боснии и Герцеговины.
Согласно документу, в течение 45 дней сумма в $125,2 млн будет перечислена Боснии и Герцеговине.
Босния и Герцеговина оставалась единственным государством из числа кредиторов бывшего Советского союза, перед кем долг оставался непогашенным. Обязательства перед остальными республиками бывшей СФРЮ (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), признанные Российской Федерацией в многостороннем меморандуме 17 сентября 2003 года, были погашены в период 2011-2016 годов полностью.
Светлана Куликова
Теги: долги, СССР, экономика и бизнес, экономика
Материалы на эту тему:
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
20 Март 2017 г.
20 Март 2017 г.