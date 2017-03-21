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21 Март 2017 г.
В Японии начался сезон цветения сакуры
Первые цветы появились на вишне в синтоистском храме Ясукуни в Токио.
Примечательно то, что впервые за последние девять лет сакура зацвела раньше, чем в более южных регионах. Однако произошло это, как и в прошлом году, на пять дней раньше обычного.
Время полного цветения дальневосточной вишни придется на конец марта или начало апреля. В эти дни тысячи людей устраивают пикники под деревьями.
Светлана Куликова
Теги: сакура, Япония, международная панорама
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