В Японии начался сезон цветения сакуры

21 Март 2017 г.

Первые цветы появились на вишне в синтоистском храме Ясукуни в Токио.

Примечательно то, что впервые за последние девять лет сакура зацвела раньше, чем в более южных регионах. Однако произошло это, как и в прошлом году, на пять дней раньше обычного.

Время полного цветения дальневосточной вишни придется на конец марта или начало апреля. В эти дни тысячи людей устраивают пикники под деревьями.