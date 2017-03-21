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21 Март 2017 г.

АвтоВАЗ отозвал более 106 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta

Всему виной - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки. 

Среди подлежащих отзыву  числятся машины, проданные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день.

Владельцам автомобилей, попавших под программу отзыва, необходимо предоставить машины в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях  установят защитную облицовку, а при необходимости трубки заменят на новые. Все работы будут произведены за счет производителя. 

Определить попадает ли ваша машина под отзыв можно и самостоятельно. Необходимо сопоставить VIN-код вашего автомобиля с опубликованным на сайте Росстандарта перечнем. Если ваше авто есть в этом списке, то необходимо связаться  с ближайшим дилерским центром.

Светлана Куликова
Теги: автомобили, экономика, отзыв автомобилей
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