АвтоВАЗ отозвал более 106 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta

21 Март 2017 г.

Всему виной - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки.

Среди подлежащих отзыву числятся машины, проданные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день.

Владельцам автомобилей, попавших под программу отзыва, необходимо предоставить машины в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях установят защитную облицовку, а при необходимости трубки заменят на новые. Все работы будут произведены за счет производителя.

Определить попадает ли ваша машина под отзыв можно и самостоятельно. Необходимо сопоставить VIN-код вашего автомобиля с опубликованным на сайте Росстандарта перечнем. Если ваше авто есть в этом списке, то необходимо связаться с ближайшим дилерским центром.