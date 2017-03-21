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21 Март 2017 г.

В отмывании денег из России замешаны британские банки

По данным издания The Guardian, через 17 банков прошли $749 млн. Среди них - HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

В финансовой цепочке участвовали порядка 500 человек, в том числе олигархи, банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней.

Издание сообщает, что деньги якобы выводились в Молдавию под видом исполнения судебных решений, а оттуда шли в Латвию, после чего выводились в другие страны Европы, в том числе и в Великобританию.

Светлана Куликова
Теги: банки, отмывание денег, экономика и бизнес
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