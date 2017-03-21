Forbes представил список богатейших россиян

21 Март 2017 г.

Рейтинг самых богатых россиян по версии журнала Forbes второй год подряд возглавляет Леонид Михельсон - совладелец «Новатэка» и «Сибура». Его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. В глобальном списке бизнесмен занимает 46-е место, сообщает Lenta.ru.

Вторую строчку рейтинга самых богатых представителей России занимает председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов, а на третьем месте оказался совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в 16,1 миллиарда.

В общем счете в глобальном рейтинге 2017 года оказались 96 россиян. Для сравнения: в прошлом году их было 84.

Богатейшим человеком мира четвертый год подряд Forbes признает Билла Гейтса, оценивая его состояние в 86 миллиардов долларов.