По мнению экспертов, россияне теряют 4400 рублей в год из-за санкций

21 Март 2017 г.

Россиянам в среднем приходится ежегодно тратить 4400 рублей из-за введенного РФ в 2014 году продэмбарго. Об этом сообщается в мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли Минэкономразвития России.

В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года, сообщает РИА Новости.

«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период составили в среднем 4380 рублей в год», — говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, введение эмбарго привело к синхронному дополнительному росту цен как на санкционные, так и на несанкционные товары. «В результате продуктового эмбарго цены санкционных товаров (из стран, под него не попавших) выросли в среднем на 3%, а цены несанкционных товаров – в целом на 2,9%», — сообщается в мониторинге.