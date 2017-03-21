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Нужны ли России частные тюрьмы?
По мнению экспертов, россияне теряют 4400 рублей в год из-за санкций
Россиянам в среднем приходится ежегодно тратить 4400 рублей из-за введенного РФ в 2014 году продэмбарго. Об этом сообщается в мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли Минэкономразвития России.
В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года, сообщает РИА Новости.
«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период составили в среднем 4380 рублей в год», — говорится в сообщении.
По подсчетам экспертов, введение эмбарго привело к синхронному дополнительному росту цен как на санкционные, так и на несанкционные товары. «В результате продуктового эмбарго цены санкционных товаров (из стран, под него не попавших) выросли в среднем на 3%, а цены несанкционных товаров – в целом на 2,9%», — сообщается в мониторинге.
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