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Нужны ли России частные тюрьмы?
Россияне будут платить налоги за собственные долги
Неоплаченные услуги связи, ЖКХ и банков будут облагаться подоходным налогом, сообщает РБК.
ПАО «Ростелеком» опубликовал 20 марта сообщение о том, что с 1 марта 2016 года в связи с изменением федерального законодательства «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от трех лет) признаются получением экономической выгоды пользователем» и оператор связи обязан направлять информацию о таких случаях в налоговые органы. Аналогичное сообщение ранее получили клиенты «ВымпелКома» (оказывает услуги связи под брендом «Билайн»).
Вступившие в силу с 1 января 2016 года поправки в Налоговый кодекс впервые зафиксировали норму, по которой у должника возникает доход и обязанность платить с него налоги с момента списания его непогашенной безнадежной задолженности с баланса организации-кредитора. Предоставление сведений о списанной задолженности коснется всех предприятий, которые списывают безнадежные долги, в том числе банков и компаний ЖКХ, сообщил РБК глава группы компаний «Налоговый щит» Владислав Брызгалин.
21 Март 2017 г.
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17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.