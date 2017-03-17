Число зарубежных поездок россиян за год сократилось на 8%

17 Март 2017 г.

Число зарубежных поездок жителей России в 2016 году сократилось на 7,9% и составило 31,7 млн. человек.

По данным Росстата, в число наиболее популярных направлений вошли Абхазия (4,3 млн. поездок), Финляндия (2,9 млн.), Казахстан (2,8 млн.), Украина (1,8 млн.) и Китай (1,6 млн.).

По оценкам статистического ведомства, больше остальных сократился поток туристов в Турцию и Египет. Число поездок на турецкие курорты уменьшилось на 2,5 млн., достигнув 797 тысяч, египетское направление вышло из официальной статистики. В то же время выросла популярность посещения Кипра (на 47,8%), Китая (30,5%), Болгарии (29,5%), Таиланда (28,4%) и Греции (23,3%).