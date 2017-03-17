Минздрав России хочет запретить свободную продажу табака к 2035 году

17 Март 2017 г.

Такая инициатива содержится в новой версии антитабачной концепции ведомства.

Министерство здравоохранения России предлагает признать табак товаром, запрещенным к свободной продаже. Ограничения хотят ввести к 2035 году.

Такое положение содержится в доработанной ведомством версии антитабачной концепции, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что антитабачная концепция лишилась спорных моментов. Во-первых, Минздрав перестал настаивать на введении запрета на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года. Также доработали инициативу, которая предлагала постепенно приблизить ставки акцизов до среднеевропейского уровня. В итоге Минздрав оставил только намерение поднять сборы и установить налог на табачную продукцию, не конкретизируя.