Россияне стали меньше беспокоиться по поводу западных санкций

17 Март 2017 г.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля граждан России, которые видят во введении западных санкций негативные последствия для страны и себя лично, заметно снизилась за два года.

В феврале 2015 года более половины (52%) россиян считали, что санкции усугубили ситуацию в России, а в марте нынешнего года так ответили всего 27% участников опроса.

Россияне стали чаще говорить о положительных последствиях санкций — за два года доля респондентов, разделяющих это мнение, выросла с 17% до 35%. Треть опрошенных (32%) сейчас считают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на общественную жизнь, в 2015 году так отвечал почти каждый пятый (22%).

Подобная тенденция прослеживается в оценке воздействия санкций на каждого лично: сегодня негативные последствия для себя и близких отмечают 17% россиян (с 45% в 2015 году). Их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения — об этом говорят 66% человек, которые ощущает влияние санкций. 13% респондентов сообщают, что многие товары пропали из продажи, 9% отмечают негативные последствия, которые коснулись их лично — называют снижение или задержки зарплаты, а также проблемы с получением виз или запреты на поездки за границу.

79% россиян для себя лично не ощущают последствий от санкций — этот показатель намного больше, чем в 2015 году (50%), но ниже уровня августа 2014 года (92%).

Опрос проводился 2-3 марта среди 1,2 тысяч респондентов при помощи телефонного интервью.