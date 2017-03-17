Сбербанк разрабатывает систему идентификации по движению губ

17 Март 2017 г.

Сбербанк работает над созданием системы идентификации клиентов по мышечной активности, заявил в ходе лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) президент банка Герман Греф.

- Распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова - мышечную активность подделать невозможно,— отметил председатель правления Сбербанка. Господин Греф добавил, что для банка «это не абстрактный, это прямой интерес», и рассказал об инвестициях кредитной организации.

По словам Германа Грефа, до конца 2017 года Сбербанк рассчитывает внедрить технологию идентификации клиентов по голосу. Глава банка уточнил, что кредитная организация также работает над технологиями распознавания лица. По его словам, в случае успешного внедрения инновации во всех колл-центрах, необходимость в банковских картах отпадет, а время на обслуживание клиентов — сократится.