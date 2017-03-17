В Госдуме предложили разрешить покупку автомобилей на маткапитал

17 Март 2017 г.

Этот вид господдержки хотят предоставить определенным категориям семей, включая многодетные.

Представители трех оппозиционных думских фракций разработали законопроект, который предусматривает возможность приобретения автомобилей отечественного производства на средства материнского капитала, передает «Интерфакс». Документ уже внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

Речь в нем идет о легковых машинах не более чем на восемь мест, на покупку которых авторы инициативы предлагают разрешить тратить материнский капитал. Этот вариант государственной поддержки, по их замыслу, будет доступен определенным категориям семей — многодетным, воспитывающим приемных детей или детей-инвалидов, а также матерям-одиночкам и отцам-одиночкам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что именно этим категориям российских семей особенно необходимы дополнительные меры государственной поддержки, а приобретение автомобиля существенно упростит процесс воспитания детей.

Также авторы законопроекта считают, что их идея положительно скажется на развитии российского автопрома, поскольку материнским капиталом они предлагают разрешить оплачивать только новые автомобили.

- Автопром получит существенный приток денег, и это не будет противоречить правилам ВТО. Все развитые страны используют подобные механизмы господдержки, и Россия также должна пойти по этому пути, — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, принимавший участие в работе над документом.

По словам его коллеги — первого заместителя главы комитета по охране здоровья Федота Тумусова, — законопроект позволит существенно повысить уровень жизни семей в сельских и северных районах страны, где автомобиль фактически является единственным средством передвижения.