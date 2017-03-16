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Нужны ли России частные тюрьмы?
Банк России открыл в Пекине свое первое зарубежное представительство
В мероприятии приняли участие посол России в КНР Андрей Денисов, заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Народного банка Китая (НБК) И Ган.
- Это первое представительство Банка России за рубежом. Прежде их за пределами РФ не существовало, - сообщил ТАСС представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов.
Соглашение между Банком России и НБК об открытии представительства в Пекине было подписано 21 июня 2016 года. Согласно документу, филиал российского Центробанка в Китае будет развивать сотрудничество с китайским ЦБ, прочими министерствами и ведомствами КНР, обмениваться с ними информацией, содействовать исполнению двусторонних соглашений, обеспечивать прием и обслуживание членов делегаций, а также персонала Банка России в Китае.
16 Март 2017 г.
16 Март 2017 г.
16 Март 2017 г.
16 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.