Банк России открыл в Пекине свое первое зарубежное представительство

16 Март 2017 г.

В мероприятии приняли участие посол России в КНР Андрей Денисов, заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Народного банка Китая (НБК) И Ган.

- Это первое представительство Банка России за рубежом. Прежде их за пределами РФ не существовало, - сообщил ТАСС представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов.

Соглашение между Банком России и НБК об открытии представительства в Пекине было подписано 21 июня 2016 года. Согласно документу, филиал российского Центробанка в Китае будет развивать сотрудничество с китайским ЦБ, прочими министерствами и ведомствами КНР, обмениваться с ними информацией, содействовать исполнению двусторонних соглашений, обеспечивать прием и обслуживание членов делегаций, а также персонала Банка России в Китае.



