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16 Март 2017 г.

Эксперты рассказали, что россияне думают о возвращении Крыма

Согласно данным соцопроса, проведенного ВЦИОМом накануне трехлетней годовщины присоединения полуострова к России, в 2017 году число российских граждан, поддерживающих это решение, достигло рекордной отметки.

Сейчас 97%  россиян полностью поддерживают решение о возвращении полуострова Крым в состав России. При этом всего только 2% опрошенных отказываются считать Крым Россией и еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Вместе с тем 78% российских граждан уверены в том, что вхождение Крыма в состав России принесло нашей стране только пользу. При этом стоит отметить, что их количество увеличилось по сравнению с прошлым годом: в 2016-м так считали 60%. В том, что этот шаг принес негативные последствия, уверены лишь 13%, не смогли дать ответ 9% россиян.

89% респондентов уверены, что воссоединение с Россией пошло на пользу и самим крымчанам. А вот не согласились с этим фактом 5% опрошенных, и еще 6% затруднились дать ответ.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов считает, что осознание того, что Крым стал неотъемлемой частью России, больше не базируется на эмоциональном порыве. Он отметил, что у россиян уже сформировались устойчивые рациональные аргументы при ответе на вопрос, почему Крым – это Россия. 

Элла Уфимцева
Теги: соцопрос, ВЦИОМ, полуостров Крым, воссоединение России
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