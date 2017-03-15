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Нужны ли России частные тюрьмы?
Минфин придумал, как помочь валютным ипотечникам
Минфин рассматривает возможность увеличить сумму государственной компенсации для валютных ипотечников в рамках антикризисной госпрограммы помощи ипотечным заемщикам. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
- Принципиальная разница между рублевыми и валютными ипотечниками в том, что сумма, которая устраивает рублевых, не устраивает валютных. Поэтому в случае валютной ипотеки возможно рассмотрение большей суммы в связи с тем, что у людей их рублевый объем вырос вдвое по сравнению с тем, что они планировали платить, - сказал Моисеев.
Напомним, госпрограмма предусматривает списание основного долга по ипотеке при снижении дохода семьи, рождении ребенка или молодой семье, признанной нуждающейся в улучшении условий проживания.
Она предусматривает конвертацию валютного кредита по курсу Банка России, уменьшение ипотечного долга на сумму до 600 тысяч рублей или снижение регулярных платежей на срок до 18 месяцев.
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