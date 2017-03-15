﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,1128
EUR62,8428
GBP72,3009
курс ЦБ РФ на 16 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-8°
Ясно
ночь -6°,  утро -9°,  br/>д -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Три уфимских исполина
Три уфимских исполина
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
15 Март 2017 г.

Минфин придумал, как помочь валютным ипотечникам

Минфин рассматривает возможность увеличить сумму государственной компенсации для валютных ипотечников в рамках антикризисной госпрограммы помощи ипотечным заемщикам. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

- Принципиальная разница между рублевыми и валютными ипотечниками в том, что сумма, которая устраивает рублевых, не устраивает валютных. Поэтому в случае валютной ипотеки возможно рассмотрение большей суммы в связи с тем, что у людей их рублевый объем вырос вдвое по сравнению с тем, что они планировали платить, - сказал Моисеев.

Напомним, госпрограмма предусматривает списание основного долга по ипотеке при снижении дохода семьи, рождении ребенка или молодой семье, признанной нуждающейся в улучшении условий проживания.

Она предусматривает конвертацию валютного кредита по курсу Банка России, уменьшение ипотечного долга на сумму до 600 тысяч рублей или снижение регулярных платежей на срок до 18 месяцев.

Элла Уфимцева
Теги: валютные ипотечники, господдержка
77 Оценить новость:  0  0
Отправить
15 Март 2017 г.
Крым рассчитывает на шесть миллионов туристов в этом году
15 Март 2017 г.
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
15 Март 2017 г.
Украина готовит санкции против российских банков
15 Март 2017 г.
Экстрадированный из Норвегии россиянин предстал перед судом в США за кибермошенничество
15 Март 2017 г.
Ольга Голодец назвала бедность россиян «уникальной»
15 Март 2017 г.
ГД приняла закон о переписи населения через интернет
15 Март 2017 г.
На встрече Путина и Эрдогана обсуждалась возможность поставок Анкаре С-400
15 Март 2017 г.
СК возбудил дело по факту начисления зарплаты и премий главе «Почты России»
15 Март 2017 г.
ВЦИОМ: оценка влияния России на мировой арене достигла исторического максимума
14 Март 2017 г.
Стоимость египетской визы для россиян может увеличиться