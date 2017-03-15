|USD
|59,1128
|EUR
|62,8428
|GBP
|72,3009
Нужны ли России частные тюрьмы?
Крым рассчитывает на шесть миллионов туристов в этом году
Крымские власти надеются, что в течение 2017 года полуостров примет около шести миллионов туристов. Таким образом, турпоток вырастет. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во время пресс-конференции.
- Динамика прошлых лет показывает, что турпоток растет от 10 % до 20 % в год. Пока по прогнозам ожидаем около шести миллионов в этом году, – приводит слова Аксенова РИА «Новости».
По его словам, россияне стали все больше интересоваться внутренним туризмом.
- Крым, наверное, один из самых главных туристических регионов наряду с Краснодарским краем, которой может такие услуги представить, – отметил он.
К слову, россияне стали меньше покупать туры на курорты Краснодарского края и Крыма. Интерес российских туристов вернулся к отдыху в Турции. Кубанские и крымские курорты вновь потеряли свою популярность. Так, доля бронирований отдыха в России на летний период сократилась почти в два раза с 40 до 23 %.
Материалы на эту тему:
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
14 Март 2017 г.