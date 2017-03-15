Крым рассчитывает на шесть миллионов туристов в этом году

15 Март 2017 г.

Крымские власти надеются, что в течение 2017 года полуостров примет около шести миллионов туристов. Таким образом, турпоток вырастет. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во время пресс-конференции.

- Динамика прошлых лет показывает, что турпоток растет от 10 % до 20 % в год. Пока по прогнозам ожидаем около шести миллионов в этом году, – приводит слова Аксенова РИА «Новости».

По его словам, россияне стали все больше интересоваться внутренним туризмом.

- Крым, наверное, один из самых главных туристических регионов наряду с Краснодарским краем, которой может такие услуги представить, – отметил он.

К слову, россияне стали меньше покупать туры на курорты Краснодарского края и Крыма. Интерес российских туристов вернулся к отдыху в Турции. Кубанские и крымские курорты вновь потеряли свою популярность. Так, доля бронирований отдыха в России на летний период сократилась почти в два раза с 40 до 23 %.