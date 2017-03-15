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15 Март 2017 г.

Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что страховые пенсии будут проиндексированы в апреле на 0,4%.

- Я думаю, что будут, — сказал Топилин, отвечая на вопрос, будут ли в апреле проиндексированы пенсии.

С 1 февраля произошла индексация пенсий на 5,4% вместо 5,8%, запланированных в бюджете ПФР на 2017 год. Разница объясняется тем, что прогнозный уровень инфляции составлял 5,8%, а фактически по итогам 2016 года она оказалась на уровне 5,4%.

Ранее Топилин говорил, что Минтруд России ждет решения Минюста по вопросу дополнительной индексации страховых пенсий на 0,4%, против которой возражает Минфин.

Элла Уфимцева
Теги: Максим Топилин, индексация пенсий
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