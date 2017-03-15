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Нужны ли России частные тюрьмы?
Украина готовит санкции против российских банков
Национальному банку Украины и СБУ поручено подготовить предложения о введении санкций против банков, в капитале которых имеется доля государственных финансовых структур России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В течение суток ведомствам необходимо провести анализ деятельности таких банков и представить свои инициативы.
О планах СНБО рассмотреть вопрос введения санкций в отношении "дочки" Сбербанка сообщил телеканал "112 Украина", ранее об этом также говорил глава МВД Арсен Аваков.
Такие меры власти Украины решили предпринять из-за того, что с 7 марта Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Нацбанк Украины выразил готовность применить меры в отношении кредитного учреждения, если эта информация найдет подтверждение. Как отметили в НБУ, в соответствии с украинским законодательством, санкции вводятся указом президента.
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