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Нужны ли России частные тюрьмы?
Экстрадированный из Норвегии россиянин предстал перед судом в США за кибермошенничество
Гособвинение в Атланте сообщило о том, что перед судом предстал россиянин, который обвиняется в кибермошенничестве с целью кражи персональных данных. Прокурор Джон Хорн рассказал, что Марк Вартанян, известный как Колипто, был выдан США в декабре властями Норвегии.
Его подозревают в причастности к распространению компьютерного вируса Citadel, передает AP. Согласно данным обвинения, вирус поразил около 11 млн. компьютеров по всему миру и нанес ущерб более чем $500 млн.
Господин Вартанян был задержан в сентябре 2015 года. Позднее суд принял решение, что задержанный может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в сотрудничестве с хакерами. По данным ФБР, группа хакеров продавала программу для взлома компьютеров, а Марк Вартанян распространял в интернете файлы, необходимые для установки вируса Citadel и управления чужими компьютерами.
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