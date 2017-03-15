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15 Март 2017 г.

Экстрадированный из Норвегии россиянин предстал перед судом в США за кибермошенничество

Гособвинение в Атланте сообщило о том, что перед судом предстал россиянин, который обвиняется в кибермошенничестве с целью кражи персональных данных. Прокурор Джон Хорн рассказал, что Марк Вартанян, известный как Колипто, был выдан США в декабре властями Норвегии.

Его подозревают в причастности к распространению компьютерного вируса Citadel, передает AP. Согласно данным обвинения, вирус поразил около 11 млн. компьютеров по всему миру и нанес ущерб более чем $500 млн.

Господин Вартанян был задержан в сентябре 2015 года. Позднее суд принял решение, что задержанный может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в сотрудничестве с хакерами. По данным ФБР, группа хакеров продавала программу для взлома компьютеров, а Марк Вартанян распространял в интернете файлы, необходимые для установки вируса Citadel и управления чужими компьютерами.

Элла Уфимцева
Теги: кибермошенничество, хакер, Марк Вартанян, вирус Citadel
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