Ольга Голодец назвала бедность россиян «уникальной»

15 Март 2017 г.

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, выступая на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса, назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы.

- Та бедность, которая в стране есть и фиксируется,— это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные,— приводит ее слова ТАСС.

По словам вице-премьера, в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей (минимальный размер оплаты труда).

- Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда,— заявила Ольга Голодец.

Она напомнила, что по итогам прошлого года средняя зарплата составила 36 703 руб. - Но я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 млн. 900 тысяч человек. О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги,— отметила Ольга Голодец. Она добавила, что планируется проводить совместные с бизнесом мероприятия, чтобы обратить внимания на предприятия с низкой зарплатой.