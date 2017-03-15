ГД приняла закон о переписи населения через интернет

15 Март 2017 г.

В Государственной думе во время пленарного заседания приняли в окончательном чтении проект закона, допускающего проведение переписи населения через интернет.

Собирать данные о жителях РФ при помощи интернета можно будет, если граждане зарегистрируются в государственной информационной системе. Инициатива предполагает, что микроперепись будет обязательной. Собирать данные о жителях РФ при помощи интернета можно будет, если граждане зарегистрируются в государственной информационной системе.

Предполагается, что граждане будут самостоятельно заполнять переписной лист в интернете. Выборочные статистические наблюдения на основе выборки не менее 5% населения будут проводить между всероссийскими переписями населения.