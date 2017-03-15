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15 Март 2017 г.

ГД приняла закон о переписи населения через интернет

В Государственной думе во время пленарного заседания приняли в окончательном чтении проект закона, допускающего проведение переписи населения через интернет.

Собирать данные о жителях РФ при помощи интернета можно будет, если граждане зарегистрируются в государственной информационной системе. Инициатива предполагает, что микроперепись будет обязательной. Собирать данные о жителях РФ при помощи интернета можно будет, если граждане зарегистрируются в государственной информационной системе.

Предполагается, что граждане будут самостоятельно заполнять переписной лист в интернете. Выборочные статистические наблюдения на основе выборки не менее 5% населения будут проводить между всероссийскими переписями населения.

Элла Уфимцева
Теги: проведение переписи населения через интернет, государственная информационная система
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