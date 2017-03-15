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15 Март 2017 г.
ГД приняла закон о переписи населения через интернет
В Государственной думе во время пленарного заседания приняли в окончательном чтении проект закона, допускающего проведение переписи населения через интернет.
Собирать данные о жителях РФ при помощи интернета можно будет, если граждане зарегистрируются в государственной информационной системе. Инициатива предполагает, что микроперепись будет обязательной. Собирать данные о жителях РФ при помощи интернета можно будет, если граждане зарегистрируются в государственной информационной системе.
Предполагается, что граждане будут самостоятельно заполнять переписной лист в интернете. Выборочные статистические наблюдения на основе выборки не менее 5% населения будут проводить между всероссийскими переписями населения.
Элла Уфимцева
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
15 Март 2017 г.
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