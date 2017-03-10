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Нужны ли России частные тюрьмы?
Правительство РФ поддержало право ЦБ РФ взаимодействовать с банками в сети Интернет
На сайте правительства был опубликован положительный отзыв на законопроект, который позволит Банку России взаимодействовать с кредитными организациями с помощью личного кабинета в сети Интернете.
В документе отмечено, что вторую статью законопроекта, содержащую сроки принятия законопроекта через 180 дней после официального дня опубликования, предлагается исключить, так как отсутствует обоснование особого порядка вступления в силу федерального закона. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания».
Порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями при использовании личного кабинета предлагается определить нормативным актом Банка России по аналогии с функционирующим механизмом взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, установленным статьей 76 указанного Федерального закона, сообщается на сайте кабмина.
Авторами законодательной инициативы является группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), а также члены Совета Федерации Николай Журавлев и Владимир Полетаев.
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