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10 Март 2017 г.

Правительство РФ поддержало право ЦБ РФ взаимодействовать с банками в сети Интернет

На сайте правительства был опубликован положительный отзыв на законопроект, который позволит Банку России взаимодействовать с кредитными организациями с помощью личного кабинета в сети Интернете.

В документе отмечено, что вторую статью законопроекта, содержащую сроки принятия законопроекта через 180 дней после официального дня опубликования, предлагается исключить, так как отсутствует обоснование особого порядка вступления в силу федерального закона. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания».

 Порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями при использовании личного кабинета предлагается определить нормативным актом Банка России по аналогии с функционирующим механизмом взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, установленным статьей 76 указанного Федерального закона, сообщается на сайте кабмина.

 Авторами законодательной инициативы является группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), а также члены Совета Федерации Николай Журавлев и Владимир Полетаев.

Теги: Центробанк, взаимодействие с банками через личный кабинет
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