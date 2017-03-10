Сбербанк в Украине отказался обсуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

10 Март 2017 г.

Дочерний банк Сбербанка России на Украине не станет обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, передает «Интерфакс».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступал с предложением закрыть ПАО «Сбербанк» в Киеве из-за решения Сбербанка России принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта ДНР и ЛНР.

По мнению Главы МВД Украины, в Украине не может работать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов» и «Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине».