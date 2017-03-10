КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|59,2174
|EUR
|62,7408
|GBP
|72,0143
курс ЦБ РФ на 11 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-4°
вечер -6°, ночь -9°, утро -11°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
10 Март 2017 г.
Сбербанк в Украине отказался обсуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР
Дочерний банк Сбербанка России на Украине не станет обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, передает «Интерфакс».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступал с предложением закрыть ПАО «Сбербанк» в Киеве из-за решения Сбербанка России принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта ДНР и ЛНР.
По мнению Главы МВД Украины, в Украине не может работать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов» и «Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине».
10 Март 2017 г.
10 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
7 Март 2017 г.
7 Март 2017 г.
7 Март 2017 г.