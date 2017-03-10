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10 Март 2017 г.

Россиянам, которые не будут откладывать на пенсию, повысят налоги

Минэкономразвития предлагает снизить НДФЛ для тех, кто будет больше отчислять на пенсию с зарплаты, а тем, кто этого делать не захочет, ставку поднять. Таким образом, россиян хотят простимулировать самим копить себе на пенсию. Об обсуждении этой идеи в Минэкономразвития сообщают «Ведомости». Источник уточняет, что тем, кто не пожелает откладывать деньги на пенсию, придется платить 15% НДФЛ. Те, кто будет направлять на накопления 10% от заработной платы, НДФЛ будут оплачивать по ставке 10%. Для тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты, сохранится ставка 13%.

Идея пока обсуждается внутри ведомства, а в ЦБ с данной инициативой пока не знакомы.

Также появилась информация, что в ближайшие 20 лет выплату пенсий в стране могут заменить адресной помощью для неимущих. В этом случае россиянам предложат самим откладывать себе на старость. В Минфине отмечали, что пенсии в России будут корректироваться при отклонении инфляции от прогнозируемого уровня на 4%, писала «Национальная служба новостей».

Теги: НДФЛ, россиянам придется самим откладывать себе на пенсию
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