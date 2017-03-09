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Нужны ли России частные тюрьмы?
Названы самые грязные и чистые регионы России
Самой неблагополучной в этом плане признала Челябинская область.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых загрязненных и самых чистых регионов России по итогам минувшей зимы. Самым неблагополучным регионом стала Челябинская область.
Также в число худших попала Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская и Иркутская области, Еврейская автономная область и Бурятия.
Лучше всего дела обстоят в Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае. В первой десятке также оказались Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашия.
Также экологи отметили улучшение обстановки в Москве и Санкт-Петербурге, которые занимают пятое и девятое место соответственно (ранее седьмое и двенадцатое места).
При составлении рейтинга исследователи изучили состояние воздуха, воды, выбросы, а также ответственность местных властей, активность общественных организаций.
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