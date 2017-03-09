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9 Март 2017 г.

Благодаря эпидемии гриппа «Евросеть» увеличила продажи

Подводя итоги февраля, компания «Евросеть» увеличила продажи электронных термометров почти на 400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Эксперты компании проанализировали статистику продаж электронных термометров, исходя из которой, была выявлена связь между вспышками эпидемии гриппа и увеличениями продаж данных устройств. 

В феврале 2017 наблюдалось ухудшение эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Москве. По мнению вирусологов, заболеваемость ОРВИ определялась циркуляцией вирусов гриппа.

Виктор Луканин, исполнительный вице-президент компании «Евросеть»: 

- Мы уже больше года занимаемся продажами медицинской техники и видим устойчивый рост спроса. Безусловно, февраль этого года характеризовался резким увеличением продаж не только термометров, но тонометров и ингаляторов. Вместе с тем, можно понять потребителя, так как современный термометр действительно является невероятно интересным прибором, который дистанционно измеряет температуру за 1 секунду и его можно купить всего за 2490 рублей. Основными покупателями таких термометров являются родители, которые не только могут померить температуру своим детям, но и внести элемент игры в эту, казалось бы, медицинскую процедуру. 

«Евросеть» – крупнейшая российская компания-ритейлер, реализующая услуги на рынках сотовой связи, мобильной электроники, портативной техники и аксессуаров, а также финансовых сервисов. Сегодня компания представлена более чем 4000 салонами, работающими в более чем 1500 городах и населенных пунктах на территории России и Республики Беларусь. В 2016 году компания «Евросеть» была особенно отмечена со стороны Министерства финансов РФ за проект «Идентификация пользователей электронных кошельков» и стала лауреатом конкурса «Национальная платежная инициатива» в номинации «Формирование инфраструктуры удаленного финансового обслуживания». Также в этом году проект «Евросети» карта «Кукуруза» вошла в рейтинг лучших банковских программ лояльности РБК в номинации «Максимальная выгода для всех в массовом сегменте». В 2016 году «Евросеть» вошла в топ-5 номинантов IX форума People Investor в категории «Управление человеческими ресурсами» с проектом «Мотивационная игра Best$eller». Основанная в 1997 году, сегодня компания «Евросеть» является одним из крупнейших российских работодателей с численностью сотрудников около 26 тыс. человек.

Элла Уфимцева
Теги: компания "Евросеть", увеличила продажи, электронные термометры
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