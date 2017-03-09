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9 Март 2017 г.

Граждане РФ возвращаются в Россию по политическим мотивам

В Россию из-за рубежа в 2016 году вернулись почти 150 тысяч человек, уехавших ранее.

Речь идет как о тех, кто уехал в страны СНГ, так и о тех, кто уехал в Евросоюз. Вернулись 146 тысяч 585 человек. По словам председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, одной из причин возвращения могла стать «демонизация России» и ее граждан в Евросоюзе.

Одна из вернувшихся в Россию бывших соотечественниц заявила изданию, что уровень русофобии в Чехии, где она жила, стал невыносимым.

- Именно необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой, - сказала Наталия, которая работала в Праге директором художественной галереи.

Другой вернувшийся гражданин РФ, проживший во Франции более 20 лет, также заявил, что вернулся потому, что устал оправдываться. 

- Когда ты относишься к группе, которая находится под постоянным давлением, ты более яростно стремишься оборонять свою нацию или страну. У тебя начинают усиливаться патриотические настроения, - сказал мужчина, добавив, что лично знает более 20 человек, которые планируют вернуться в РФ.

По мнению экспертов, около трети едут обратно в Россию по политическим мотивам. Также причиной возвращения являются трудности с трудоустройством и адаптацией.


Элла Уфимцева
Теги: россияне, вернулись в Россию, политические мотивы
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