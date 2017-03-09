КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,2630
|EUR
|61,7063
|GBP
|71,1391
курс ЦБ РФ на 8 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-10°
вечер -9°, ночь -11°, утро -14°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
9 Март 2017 г.
Джон Хантсман согласился стать послом США в России
Как сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации, бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману «официально предложили» пост посла США в России. NBC News передает, что он принял предложение.
По словам источников, господин Хантсман находится в процессе подачи документов. При этом он сам не ответил на просьбу о комментарии.
В 1992–1993 годах Джон Хантсман был послом США в Сингапуре, а в 2009–2011 годах представлял американские интересы в Китае. Губернатором Юты он являлся с 2005 по 2009 год. Также господин Хантсман был одним из кандидатов от республиканцев на пост президента США в 2012 году, однако в итоге он заявил о выходе из президентской гонки.
Элла Уфимцева
9 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
9 Март 2017 г.
7 Март 2017 г.
7 Март 2017 г.
7 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.
Омбудсмены России и Украины обсудили передачу Киеву граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах
6 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.