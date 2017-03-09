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9 Март 2017 г.

Джон Хантсман согласился стать послом США в России

Как сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации, бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману «официально предложили» пост посла США в России. NBC News передает, что он принял предложение.

По словам источников, господин Хантсман находится в процессе подачи документов. При этом он сам не ответил на просьбу о комментарии.

В 1992–1993 годах Джон Хантсман был послом США в Сингапуре, а в 2009–2011 годах представлял американские интересы в Китае. Губернатором Юты он являлся с 2005 по 2009 год. Также господин Хантсман был одним из кандидатов от республиканцев на пост президента США в 2012 году, однако в итоге он заявил о выходе из президентской гонки.

Элла Уфимцева
Теги: губернатор штата Юта, посол США в России
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