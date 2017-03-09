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9 Март 2017 г.

Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с «Рособоронэкспортом»

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничество с российской компанией «Рособоронэкспорт» и ее дочерними структурами. За проект выступил 371 человек, против - 48.

Теперь американскому ведомству запрещено заключать с российской компанией любые контракты, корпоративные соглашения, давать «Рособоронэкспорту» и его «дочкам» гранты, кредиты или кредитные поручения. Сообщается, что запрет могут отменить, если Пентагон убедит обе палаты Конгресса в том, что Россия прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.

Официальный представитель «Рособоронэкспорта» заявил, что запрет на работу Пентагона с российской госкомпанией существует давно.

- Этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался. Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения, потому что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017 года, - приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, армией США эксплуатируются, в частности, вертолеты Ми-17 «Рособоронэкспорта». В 2011 году американские вооруженные силы купили у России 21 машину для использования в Афганистане, затем начали переговоры о поставке еще 12 вертолетов. В 2013 году Пентагон принял решение отказаться от контракта. В сентябре 2016 года для обеспечения техобслуживания вертолетов с «Рособоронэкспорта» были сняты санкции, наложенные по предложению американских сенаторов после присоединения Крыма к России в 2014 году. В декабре 2016 года в перечень санкций были внесены новые технические изменения, которые позволяют закупать приборы, необходимые для соблюдения Договора по открытому небу.

Элла Уфимцева
Теги: "Рособоронэкспорт", контракты, корпоративные соглашения, запрет
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