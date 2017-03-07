На борьбу с допингом в России выделено 1,67 миллиардов

7 Март 2017 г.

На сайте кабмина опубликовано поставление, устанавливающее порядок субсидирования Российского антидопингового агентства, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Новые правила, устанавливающие цели, порядок и условия предоставления субсидии РУСАДА, направлены на «предотвращение допинга в спорте» и борьбу с ним.

«В целях предотвращения допинга в спорте утверждены правила субсидирования из федерального бюджета ассоциации "Российское антидопинговое агентство РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России...В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1670,1 млн рублей (по 556,7 млн рублей ежегодно)», - говорится в сопроводительных документах.

Законодательством предусматривается прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России, сообщает ТАСС.