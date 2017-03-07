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Нужны ли России частные тюрьмы?
На борьбу с допингом в России выделено 1,67 миллиардов
На сайте кабмина опубликовано поставление, устанавливающее порядок субсидирования Российского антидопингового агентства, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Новые правила, устанавливающие цели, порядок и условия предоставления субсидии РУСАДА, направлены на «предотвращение допинга в спорте» и борьбу с ним.
«В целях предотвращения допинга в спорте утверждены правила субсидирования из федерального бюджета ассоциации "Российское антидопинговое агентство РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России...В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1670,1 млн рублей (по 556,7 млн рублей ежегодно)», - говорится в сопроводительных документах.
Законодательством предусматривается прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России, сообщает ТАСС.
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