Дмитрий Медведев подписал постановление о создании МФЦ для бизнеса в регионах

7 Март 2017 г.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщает ТАСС.

На сайте правительства можно ознакомиться с соответствующим документом, который предусматривает создание на базе МФЦ дополнительных окон обслуживания предпринимателей и юридических лиц (МФЦ для бизнеса). То есть исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов государственной власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

В документе указано, что корректировка Правил направлена на повышение качества предоставления услуг в МФЦ, в том числе для субъектов предпринимательства, сокращение сроков оказания услуг, снижение коррупционных рисков.