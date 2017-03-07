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7 Март 2017 г.

Министр энергетики заявил об отсутствии у России планов вступить в ОПЕК

«На сегодняшний день, хочу прямо сказать, не рассматриваем вопрос вступления России в ОПЕК», – заявил Александр Новак в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, отвечая на вопрос ведущего конференции, сообщает аналитический ресурс «Эксперт Online».

Однако, глава Минэнерго отметил, что взаимодействие России со странами-экспортерами из ОПЕК показало необходимость и целесообразность взаимодействия стран с точки зрения кооперации, с точки зрения развития новых технологий.

Кроме того, Новак подчеркнул то, что, несмотря на стабилизацию цен, на рынке нефти сохраняется большая неопределенность.

Теги: Александр Новак, ОПЕК, конференция CERAWeek в Хьюстоне
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