КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,3370
|EUR
|61,8606
|GBP
|71,6203
курс ЦБ РФ на 7 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
вечер 0°, ночь -10°, утро -2°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
7 Март 2017 г.
Министр энергетики заявил об отсутствии у России планов вступить в ОПЕК
«На сегодняшний день, хочу прямо сказать, не рассматриваем вопрос вступления России в ОПЕК», – заявил Александр Новак в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, отвечая на вопрос ведущего конференции, сообщает аналитический ресурс «Эксперт Online».
Однако, глава Минэнерго отметил, что взаимодействие России со странами-экспортерами из ОПЕК показало необходимость и целесообразность взаимодействия стран с точки зрения кооперации, с точки зрения развития новых технологий.
Кроме того, Новак подчеркнул то, что, несмотря на стабилизацию цен, на рынке нефти сохраняется большая неопределенность.
Материалы на эту тему:
7 Март 2017 г.
7 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.
Омбудсмены России и Украины обсудили передачу Киеву граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах
6 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.
3 Март 2017 г.
3 Март 2017 г.
3 Март 2017 г.
2 Март 2017 г.