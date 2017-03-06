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6 Март 2017 г.

Омбудсмены России и Украины обсудили передачу Киеву граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах

На неформальной встрече, которая состоялась 5 марта, Татьяна Москалькова и Валерия Лутковская обсудили перемещение на территорию Украины украинских граждан, находящихся в исправительных колониях России, а также продолжение практики мониторинговых визитов граждан двух стран в местах лишения свободы, сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в РФ.

Также омбудсмены планируют обмениваться опытом и открыть на своих официальных сайтах разделы с информацией по вопросам взаимодействия.

В рамках 30-го Ежегодного собрания ГАНРИ, которое состоится 6 марта, Татьяна Москалькова и Валерия Лутковская продолжат начатый диалог.

 

Теги: Татьяна Москалькова, Валерия Лутковская, передача украинских заключенных Киеву
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