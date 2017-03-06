КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,9099
|EUR
|61,9850
|GBP
|72,2235
курс ЦБ РФ на 4 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
0°
вечер +2°, ночь +1°, утро +1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
6 Март 2017 г.
Омбудсмены России и Украины обсудили передачу Киеву граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах
На неформальной встрече, которая состоялась 5 марта, Татьяна Москалькова и Валерия Лутковская обсудили перемещение на территорию Украины украинских граждан, находящихся в исправительных колониях России, а также продолжение практики мониторинговых визитов граждан двух стран в местах лишения свободы, сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в РФ.
Также омбудсмены планируют обмениваться опытом и открыть на своих официальных сайтах разделы с информацией по вопросам взаимодействия.
В рамках 30-го Ежегодного собрания ГАНРИ, которое состоится 6 марта, Татьяна Москалькова и Валерия Лутковская продолжат начатый диалог.
6 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.
3 Март 2017 г.
3 Март 2017 г.
3 Март 2017 г.
2 Март 2017 г.
2 Март 2017 г.
2 Март 2017 г.
2 Март 2017 г.