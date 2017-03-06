Дмитрий Медведев рассказал об изменении «погоды в экономике»

6 Март 2017 г.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, российская экономика вошла в стадию роста, и в 2017 году он ожидается в пределах от 1% до 2%, сообщает РИА Новости.

– Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1% до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше, – сообщил в своем интервью «Вести.Ru» премьер-министр.

В своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил правительству создать предметный план развития экономики РФ до 2025 года для повышения темпов экономического роста. По поручению Дмитрия Медведева данный план должен быть предоставлен министерствами и общественными организациями к 9 марта.