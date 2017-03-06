Малоизвестная частная компания получила лицензию на освоение шельфа Крыма

6 Март 2017 г.

Российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма получила неизвестная ранее в отрасли частная компания под названием «Новые проекты».

По закону работать на шельфе разрешено только государственным компаниям, однако, исключением являются «старые» лицензии, которые были выданы до мая 2008 года. После вхождения Крыма в состав РФ обладатели украинских лицензий на недра в Черном и Азовском морях получили возможность переоформлять лицензии в упрощенном порядке до 1 октября 2015 года.

Организация, получившая лицензию в рамках упрощенного порядка, действовавшего для Крыма, в 2015 году не имела никаких активов и не вела хозяйственной деятельности, сообщает «Коммерсант».

Также, по сообщению источника, ООО «Новые проекты» могли переоформить лицензию по упрощенному порядку, если обращались в Роснедра вовремя и прошли соответствующую проверку Минобороны и ФСБ.