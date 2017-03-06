Госдума планирует реформировать три управления

6 Март 2017 г.

Реформа аппарата Госдумы РФ начнется 6 марта и затронет три управления – аналитическое, экономическое и управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Возможно, аналитическое управление станет экспертно-аналитическим, а финансовое будет переформировано в финансово-экономическое, сообщает газета «Известия».

Также, по словам источника газеты, для повышения качества законотворчества в нижней палате парламента выдвинут предложение о проведении правительством оценки регулирующего воздействия как в случае одобрения инициативы, так и в случае неодобрения.