﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,4067
EUR61,5198
GBP71,7702
курс ЦБ РФ на 3 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-3°
Пасмурно
день +1°,  вечер 0°,  ночь -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
3 Март 2017 г.

Госдума рассмотрит проект о запрете ввоза «санкционки» из стран ЕАЭС

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий оборот на территории России отдельных категорий товаров, поступающих из стран – участниц Евразийского экономического союза, сообщается на официальном сайте кабмина.

По словам авторов документа, предложенные поправки будут способствовать повышению эффективности контроля над запретом оборота отдельных категорий товаров на территории России, обеспечению единых условий оборота товаров, независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки, видов сделок и других факторов.

Если соответствующий закон будет принят, то у правительства появиться право определять порядок его применения, а также распоряжаться обнаруженными в обороте товарами.

Теги: Госдума, санкционный товар, новый законопроект, Евразийский экономический союз
19 Оценить новость:  0  0
Отправить
3 Март 2017 г.
«Татфондбанк» лишился лицензии
3 Март 2017 г.
Глава минюста США готов взять самоотвод в расследовании связей команды Дональда Трампа с РФ
2 Март 2017 г.
Росстат назвал среднюю зарплату чиновников в 2016 году
2 Март 2017 г.
Власти обещают построить мост в Крым по высшим стандартам качества
2 Март 2017 г.
Семья кандидата на пост посла США в России имеет бизнес в РФ
2 Март 2017 г.
«ВКонтакте» планирует заняться производством собственного видеоконтента
2 Март 2017 г.
«Газпром» не видит оснований для пересмотра цены поставок газа по «Силе Сибири» в Китай
1 Март 2017 г.
Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН о санкциях в отношении Сирии
1 Март 2017 г.
Россия и Япония займутся разработкой проекта транспортного перехода между Хоккайдо и Сахалином
1 Март 2017 г.
Кандидат в главы Нацразведки США призвал провести расследование в отношении действий России