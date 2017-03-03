Госдума рассмотрит проект о запрете ввоза «санкционки» из стран ЕАЭС

3 Март 2017 г.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий оборот на территории России отдельных категорий товаров, поступающих из стран – участниц Евразийского экономического союза, сообщается на официальном сайте кабмина.

По словам авторов документа, предложенные поправки будут способствовать повышению эффективности контроля над запретом оборота отдельных категорий товаров на территории России, обеспечению единых условий оборота товаров, независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки, видов сделок и других факторов.

Если соответствующий закон будет принят, то у правительства появиться право определять порядок его применения, а также распоряжаться обнаруженными в обороте товарами.