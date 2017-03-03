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3 Март 2017 г.

«Татфондбанк» лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензии у трех кредитных организаций Татарстана – «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор Банка», о чем сообщается на официальном сайте регулятора.

«Татфондбанк» лишился лицензии из-за полной утраты капитала организации. «Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности». Оплату возмещений по вкладам «Татфондбанка» взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Примечательно, что «Татфондбанк» по объему активов находился в топ-50 российских банков, занимая 42-е место.

Утратил свой капитал и «Интехбанк», а «Анкор Банк» из-за «неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», поэтому также потерял лицензию.

Теги: Татфондбанк, Центробанк, Интехбанк, Анкор Банк, отзыв лицензии
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